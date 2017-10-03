الجمارك إلى الواجهة مجدداً،حركة تنقلات تطال 30 ضابطاً

كشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد صبيح عن حركة تنقلات في الضابطة الجمركية تطول نحو 30 ضابطاً منهم رؤساء ضابطات جمركية ورؤساء مناطق جمركية، مبيناً أن حركة التنقلات تأتي في إطار تطوير وتصويب العمل الجمركي واختيار القيادات الأكثر كفاءة، وهو ما يعزز من مستوى العمل ويحد من أي حالات ترهل أو مظاهر لبعض المخالفات والتجاوزات.

وبين أن حصيلة الشهر الماضي من القضايا المحققة في الضابطة الجمركية كانت 157 قضية بقيمة 190 مليون ليرة، في حين بلغت قيمة الغرامات المتوجبة على هذه القضايا نحو 906 ملايين ليرة منها نحو 200 مليون ليرة تم تحصيلها، في حين بلغ إجمالي الرسوم الواجبة على هذه القضايا نحو 65 مليون ليرة، وأن أهم المواد المهربة شملت 41 قضية مواد غذائية بقيمة 20 مليون ليرة و18 قضية ألبسة بقيمة 123 مليون ليرة ونحو 6 قضايا لتهريب أدوية بقيمة 3,2 ملايين ليرة، و8 قضايا خردة بقيمة 2,5 مليون ليرة في حين تم تحقيق قضيتي دخان وقضية لتهريب الغاز.