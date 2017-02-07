الجلوس مع فتاة جميلة 5 دقائق يصيب بـ8 أمراض

كشفت دراسة حديثة لجامعة «فالنسيا» الإسبانية أن بقاء الرجل مع امرأة جميلة لمدة 5 دقائق يؤدي إلى رفع معدل هرمون الكورتيزول في الدم.

ونشرت صحيفة «تلجراف» البريطانية تقريراً حول 8 أمراض يتعرض لها الرجال لمجرد جلوسهم مدة 5 دقائق مع امرأة جميلة.

وذكرت الدراسة التي أجرتها الجامعة أن ارتفاع معدل هرمون «كورتيزول» في الدم بسبب قضاء 5 دقائق مع امرأة جميلة يؤثر على صحة الرجل، لأنه الهرمون المسؤول عن الإجهاد الجسدي.

وأثبتت دراسة أخرى أن نظام دماغ الرجل يصاب بالخلل لدقائق وربما لساعات عندما يشاهد امرأة جميلة.

وكالات