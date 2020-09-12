الجـيش اللبناني يعثر على مواد كيميائية في مرفأ بيروت ويعالجها بطريقة علمية

أعلنت قيادة الجـيش اللبناني أن عناصرها المنتشرين في مرفأ بيروت عثروا اليوم على مواد كيمـيائية مختلفة في العنبر رقم 15 في المرفأ وقاموا بمعالجتها بطريقة علمية.



وأشارت قيادة الجـ.ـيش في بيان لها إلى أنه تم نقل المواد التي عثر عليها إلى أمكنة آمنة بحيث لم تعد تشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة.



وكان حريق ضخم اندلع أمس في مرفأ بيروت ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية.



يذكر أن المرفأ شهد في الرابع من الشهر الماضي انفجاراً أدى إلى سقوط العشرات من الشهداء والآلاف من الجرحى إضافة إلى خسائر مادية فادحة.