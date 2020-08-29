الجعفري يطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الجريمة التركية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور بشار الجعفري، أن النظام التركي يواصل استخدام مياه الشرب سلاح حرب ضد الأهالي في محافظة الحسكة.



وطالب الجعفري، خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوضع حد للاحتلال وإنهاء معاناة الأهالي في الحسكة.وأشار الجعفري إلى أن اكثر من مليون مدني سوري في مدينة الحسكة يواجهون منذ أكثر من عشرين يوما العطش كعقاب من النظام التركي على رفضهم للاحتلال.



وأعرب الجعفري عن استهجان سورية لمواقف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الذي توجه بالشكر أمام مجلس الأمن للنظام التركي على تيسيره إرسال فريق فني لإصلاح محطة علوك، متغافلاً عن أن النظام التركي هو الذي قصف المحطة.



وأشار الجعفري إلى أن ما يسمى التحالف الدولي أقر قبل يومين بمسؤوليته عن قتل 1377 مدنيا، مؤكدا أن الأعداد تتجاوز هذا الرقم بأضعاف، ومشيرا إلى أن الأمر سيمر مرور الكرام باعتبار ألمانيا وبلجيكا “حملة القلم الإنساني في مجلس الأمن”.



وشدد الجعفري على دور الدولة السورية المشرف بتامين المياه لأهالي الحسكة بكل الإمكانيات، مشيرا إلى أن الحاجات تتجاوز كل التوقعات.