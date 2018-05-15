الجعفري: ناقشنا مع الوفدين الروسي والإيراني تفاصيل أجندة جولة أستانا 9 والقضايا التي تهم الأطراف الثلاثة

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري اجتماعا في أستانا اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة في إطار الجولة التاسعة من محادثات استانا حول سورية.

وتم خلال الاجتماع بحث بنود جدول أعمال محادثات أستانا 9 ومواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين السوري والإيراني إضافة إلى انتهاكات النظام التركي للقوانين والمواثيق الدولية وبعض بنود اتفاقات استانا ومواصلة دعمه للإرهاب.

كما عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري اليوم اجتماعا في أستانا مع الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سورية.

وقال الدكتور الجعفري في تصريح لوسائل الإعلام السورية في أستانا “ناقشنا خلال اللقاءين مسألة استمرار مكافحة الارهاب تطبيقاً لتفاهمات أستانا وللإرادة المشتركة لدى الأطراف الثلاثة لاجتثاث بؤرة الإرهاب من سورية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى”.

وأوضح الجعفري أنه تمت أيضاً مناقشة المراد من الجولة وما هي النتائج المتوخاة منها وقال “سنتابع المحادثات الثنائية مع البلدين الصديقين “روسيا وإيران” غداً وسيصار إلى استكمال المشاورات الأخرى من طرفهما مع الأطراف الاخرى “الطرف التركي والمشاركين” لاستكمال الصيغة النهائية للبيان الختامي الذي سيصدر في نهاية الجولة الحالية من اجتماعات أستانا غداً”.

وكان الوفد الروسي برئاسة الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية عقد اجتماعا اليوم مع الوفد الإيراني برئاسة حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة في إطار الجولة التاسعة من محادثات أستانا حول سورية.

كما عقد الوفدان الروسي برئاسة لافرنتييف والإيراني برئاسة جابري أنصاري اجتماعين منفصلين مع وفد النظام التركي.

وانطلقت في أستانا صباح اليوم الجولة التاسعة من المحادثات حول سورية بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور الجعفري ووفود أخرى.

واستضافت العاصمة الكازاخستانية أستانا ثمانية اجتماعات حول سورية كان اخرها في الـ 21 والـ 22 من كانون الأول الماضي حيث جددت الدول الضامنة في البيان الختامي للاجتماع تمسكها والتزامها بوحدة الاراضي السورية وإيجاد حل سياسي للأزمة فيها ودعت إلى اتخاذ خطوات دولية عاجلة ونشطة لمساعدة السوريين على تحقيق حل سياسي.

سانا