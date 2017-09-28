الجعفري : سياسة سورية تقوم على محاربة الإرهاب والانخراط بأي جهد للحل السياسي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سياسة الدولة السورية قامت على ركيزتين هما محاربة الإرهاب بلا هوادة والانخراط بأي جهد للحل السياسي.. وموقفها ثابت بأن حل الأزمة سياسي أساسه الحوار السوري ـ السوري .

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: حان الوقت للتوقف عن المزايدات والكذب والتضليل حول الحرب المفروضة على سورية ،مؤكداً استعداد سورية للتعاون مع أي جهد صادق يهدف إلى خدمة الشعب السوري بعيداً عن أجندات مرفوضة.