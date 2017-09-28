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الجعفري : سياسة سورية تقوم على محاربة الإرهاب والانخراط بأي جهد للحل السياسي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن سياسة الدولة السورية قامت على ركيزتين هماالجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن: سياسة سورية تقوم على محاربة الإرهاب والانخراط بأي جهد للحل السياسي محاربة الإرهاب بلا هوادة والانخراط بأي جهد للحل السياسي.. وموقفها ثابت بأن حل الأزمة سياسي أساسه الحوار السوري ـ السوري .

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم: حان الوقت للتوقف عن المزايدات والكذب والتضليل حول الحرب المفروضة على سورية ،مؤكداً استعداد سورية للتعاون مع أي جهد صادق يهدف إلى خدمة الشعب السوري بعيداً عن أجندات مرفوضة.

وأوضح الدكتور الجعفري أن بعض من تحدث في الجلسة غير موجود على الأرض ويستند إلى أقوال ومهاترات إعلامية ويعطي انطباعاً بأن ما يجري على الأرض لا علاقة له بالإرهاب وأنه فقط هناك أزمة إنسانية، لافتاً إلى أن الحكومة السورية حرصت منذ بداية الحرب على التعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لإيصال المساعدات الإنسانية .

وقال الجعفري: نطمح لعلاقة قانونية وأخلاقية مع الأمم المتحدة قائمة على عدم تسييس الملف الإنساني وعلاقة شراكة وواقعية وعلاقة رفض الإتجار بالسوريين مؤكدا أن ربط بعض الدول تمويل العمل الإنساني بشروط سياسية يقوض دور الأمم المتحدة.

وأضاف الجعفري: وافقنا على اقتراح اللجنة الدولية لإنشاء آلية ثلاثية تضم سورية وروسيا والأمم المتحدة بهدف تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ونشدد على ضرورة إرسال تلك المساعدات إلى جميع المناطق بما فيها التي حررها الجيش العربي السوري ولاسيما دير الزور

المصدر: تشرين

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