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الجعفري: الأمريكيون فعلوا كل ما بوسعهم لمنع الجيش العربي السوري من تحرير دير الزور

أكد المندوب السوري الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن الأمريكيين زجوا بكامل قواتهم في دير الزور، لمسابقة الجيش السوري بدلاً عن محاربة تنظيم “داعش”.الجعفري: الأمريكيون فعلوا كل ما بوسعهم لمنع الجيش العربي السوري من تحرير دير الزور

وأوضح الجعفري في هذا الصدد أن الإرهابيين انسحبوا “واستعاد الجيش السوري مدينة دير الزور والمواقع المحيطة بها”، إلا أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أوقف عملياته في الرقة، معقل تنظيم “داعش” وزج بما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” التي يدعمها في دير الزور التي كان “جيشنا يحررها وكأن الأمريكان يسابقون الجيش السوري للوصول إلى دير الزور بدلاً من محاربة “داعش” في معقله الرئيسي الرقة”.

ولفت الدبلوماسي السوري خلال جلسة مجلس الأمن أمس إلى “الصور الجوية التي التقطها الروس بالأقمار الاصطناعية وتظهر وحدات أمريكية مع “داعش” يتناوبون ويتبادلون المواقع من دون قتال، وطائرات مروحية تنقل قيادات من “داعش” إلى مكان ما”.

وتساءل الجعفري مستنكراً: “من الذي ضرب موقع الجيش السوري في جبل الثردة في دير الزور في أيلول 2016 أي قبل سنة تماماً وتحدثنا عن هذا الموضوع في المجلس.. أليس الطيران الأمريكي هو الذي قصف موقع الجيش العربي السوري المرابط في دير الزور والذي كان يحمي 300 ألف مدني هناك من “داعش”.

وأكد المندوب السوري أن ذلك القصف “مكن “داعش” من السيطرة على الموقع، وقصف مدينة دير الزور على مدار سنة بكاملها”.

وشدد الجعفري على أن هذا الأمر تكرر في أيلول الجاري بالدفع بـ “قوات سوريا الديمقراطية” إلى دير الزور في الوقت الذي أعلنت فيه “وزارة الدفاع السورية ووزارة الدفاع الروسية، أن مدينة دير الزور ستتحرر من “داعش” في غضون أسبوع، وكان جيشنا على أبواب المدينة، وقضى الطيران الروسي والسوري على 850 إرهابياً من “داعش” تم قتلهم في دير الزور”.

المصدر: سانا

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