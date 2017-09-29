الجعفري: الأمريكيون فعلوا كل ما بوسعهم لمنع الجيش العربي السوري من تحرير دير الزور

أكد المندوب السوري الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن الأمريكيين زجوا بكامل قواتهم في دير الزور، لمسابقة الجيش السوري بدلاً عن محاربة تنظيم “داعش”.

وأوضح الجعفري في هذا الصدد أن الإرهابيين انسحبوا “واستعاد الجيش السوري مدينة دير الزور والمواقع المحيطة بها”، إلا أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أوقف عملياته في الرقة، معقل تنظيم “داعش” وزج بما يسمى “قوات سوريا الديمقراطية” التي يدعمها في دير الزور التي كان “جيشنا يحررها وكأن الأمريكان يسابقون الجيش السوري للوصول إلى دير الزور بدلاً من محاربة “داعش” في معقله الرئيسي الرقة”.