اليوم الأول من «أستانا ــ 5»: روسيا ضامن مشترك لكل الميدان
بغداد تقرّ مجلساً «تنسيقياً» مع السعودية والعبادي يمنع «الحشد» من اجتياز الحدود
قطر تواصل رفض «الوصاية» التصعيد يستبق اجتماع القاهرة
«التحالف الدولي» يتراجع عن إنشاء قاعدة في الشدادي
دبابات روسية للكويت وشركة تجميع لها في مصر
مضاد جديد للطائرات من دون طيار في عتاد الجيش السوري
الجولاني يأمر باستقطاب عناصر وقادة داعش الهاربين
تعيين رئيسة لفريق التحقيق الخاص بـ«جرائم الحرب» في سوريا
«التحالف» يخرق سور الرقة القديمة
حاملة الطائرات «جورج بوش».. يقظة حيال التوتر مع حلفاء سورية
تفجيرات دمشق منذ عام 2011 حتى التفجيرات الثلاثة التي حصلت مؤخراً عام 2017
يونيسكو تتبنى قراراً بإعتبار “اسرائيل” كياناً محتلاً للقدس
تبديل مفاجئ في الجناح السياسي لأحرار الشام واختطاف قيادات لها في إدلب
تدمير تحصينات وآليات لـ“داعش” والقضاء على عدد منهم بعضهم من جنسيات أجنبية في دير الزور
وفاة شخص وإصابة 14 جراء حريق بمخيم للمهجرين السوريين في لبنان

الجزائر تخلد اسم الشهيد البوطي على أكبر مساجدها

أطلق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اسم الشهيد العلامة محمد سعيد رمضان البوضي على أكبر مكتبة في مسجد الجزائر الأعظم في خطوة غير مسبوقة.
ونشرت صفحات فيسبوك جزائرية أن المسجد يعد ثالث مسجد في العالم فقال الإعلامي الجزائري يحيى أبو زكريا على صفحته: إنه من أكبر المساجد في إفريقيا بنته الجزائر لنشر فكر الوسطية والاعتدال فأطلق الرئيس بوتفليقة اسم العلامة البوطي على مكتبته.
واستشهد الدكتور البوطي في عام 2013 إثر تفجير إرهابي في مسجد الإيمان أثناء تقديمه درساً أسبوعياً في المسجد.
ويعد البوطي من أبرز العلماء في منهجه المعتدل الوسطي ومحاربته للأفكار التكفيرية إضافة إلى مواقفه الوطنية خلال الأزمة التي تعرضت لها البلاد، ويشتهر عنه أنه صاحب 52 مؤلفاً بمختلف العوم الشرعية والفلسفية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.