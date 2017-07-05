الجزائر تخلد اسم الشهيد البوطي على أكبر مساجدها

أطلق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اسم الشهيد العلامة محمد سعيد رمضان البوضي على أكبر مكتبة في مسجد الجزائر الأعظم في خطوة غير مسبوقة.

ونشرت صفحات فيسبوك جزائرية أن المسجد يعد ثالث مسجد في العالم فقال الإعلامي الجزائري يحيى أبو زكريا على صفحته: إنه من أكبر المساجد في إفريقيا بنته الجزائر لنشر فكر الوسطية والاعتدال فأطلق الرئيس بوتفليقة اسم العلامة البوطي على مكتبته.

واستشهد الدكتور البوطي في عام 2013 إثر تفجير إرهابي في مسجد الإيمان أثناء تقديمه درساً أسبوعياً في المسجد.

ويعد البوطي من أبرز العلماء في منهجه المعتدل الوسطي ومحاربته للأفكار التكفيرية إضافة إلى مواقفه الوطنية خلال الأزمة التي تعرضت لها البلاد، ويشتهر عنه أنه صاحب 52 مؤلفاً بمختلف العوم الشرعية والفلسفية.

وكالات