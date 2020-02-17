الجبير يزعم أن بعض جوانب “صفقة القرن” إيجابية.. والناطق باسم حماس يرد

صرح وزير الدولة السعودي عادل الجبير، أنه يوجد ضمن بنود “صفقة القرن” جوانب إيجابية، في حين شدد الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم، أن هذا التصريح يساعد باستمرار انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الجبير، في تصريح له على هامش زيارته رومانيا: “هناك عناصر إيجابية في صفقة القرن” زاعماً أنها يمكن أن تكون أساساً للتفاوض، علماً أن الفلسطينيين أعلنوا رفضهم لها.



فيما قال قاسم رداً على تصريح الجبير: “إن حديث عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في “صفقة القرن”، مخالف للإجماع العربي الرافض للصفقة والذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير.



وأكد أن “مثل هذه التصريحات تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية على الترويج لصفقة القرن التصفوية، واستمرار إنكار حقوق الشعب الفلسطيني العادلة”.



يشار إلى أن السعودية والإمارات وسلطنة عمان أعلنوا عن شكرهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلانه عن “صفقة القرن” التي تؤكد أن القدس عاصمة “إسرائيل” وتقضي بوجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح، إضافة إلى اقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية لصالح “إسرائيل” وغيرها من البنود التي تُلغي حق العودة للفلسطينيين.