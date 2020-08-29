الجامعات الخاصة: 83 بالمئة للطبّ البشري و78 بالمئة لـ«الأسنان والصيدلة»

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الخاصة وذلك لشهادة الثانوية في الفرعين العلمي والأدبي.



وفي التفاصيل طلبت الوزارة معدل 83 بالمئة للتسجيل في كلية الطب بجموع قدره «1992 من 2400»، ومعدل 78 بالمئة للتسجيل في كليتي طب الأسنان والصيدلة بمجموع «1872 من 2400»، ومعدل 68 بالمئة للتسجيل في كليات العلوم الصحية والتجميل والعلاج الفيزيائي بمجموع «1632 من 2400».



كما حددت معدل 68 بالمئة للتسجيل في كليات الهندسة بمختلف اختصاصاتها وعلوم الحاسوب بمجموع «1632 من 2400»، ومعدل 61 بالمئة للتسجيل في اختصاص التمريض أي تحقيق مجموع «1464 من 2400»، ومعدل 56 بالمئة للتسجيل في كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والمالية بمجموع «1344 من 2400».



وبالنسبة للفرع الأدبي حُدد معدل 61 بالمئة للتسجيل في كلية «إدارة المشافي» بمجموع «1464 من 2400»، ومعدل 56 بالمئة للتسجيل في اختصاص إدارة الأعمال «1232 من 2200» ومعدل 56 بالمئة للتسجيل في بقية الكليات والاختصاصات «1232 من 2200».



الوطن