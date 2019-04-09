الجامعات الخاصة تعود إلى مقراتها الدائمة العام الدراسي المقبل

قرر مجلس التعليم العالي عودة جميع الجامعات الخاصة التي اتخذت خلال الفترة الماضية مقرات مؤقتة لها في مدينة دمشق إلى مقراتها الدائمة مع بداية العام الدراسي 2019 -2020.



وطلب المجلس في قرار اليوم من جامعتي الاتحاد الخاصة “فرع الرقة” والجزيرة الخاصة اللتين لا تستطيعان العودة الآن إلى مقراتهما الأساسية العمل على نقل مقرهما المؤقت إلى خارج مدينة دمشق مع بداية العام الدراسي 2019- 2020.



كما قرر المجلس معاملة العاملين “من أعضاء نقابة العمال” الدائمين في وزارة التعليم العالي والجهات التابعة أو المرتبطة بها وأبنائهم المقبولين في التعليم الموازي أو المفتوح في الدرجة الجامعية الأولى ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا معاملة أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم لجهة الرسوم بدءا من العام الدراسي 2019-2020.



وفي قرار آخر، أجاز المجلس قبول الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية في عام القبول نفسه في مفاضلة التعليم المفتوح في إحدى الحالتين الآتيتين.. الأولى إذا تجاوز عمره 24 سنة والثانية إذا لم يسمح له معدله في الثانوية القبول في الجامعات الخاضعة للأحكام قانون تنظيم الجامعات أو معهد تابع إلى المجلس الأعلى للتعليم التقاني.



وفي قرار آخر عدل المجلس المادة 45 من قراره رقم/236/ تاريخ 15- 7-2007 وتعديلاته وفق ما يلي.. لا تعد الشهادات الممنوحة من برامج التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي والجامعات الخاصة معادلة للدرجات الجامعية المؤهلة للتعيين بوظيفة “معيد عضو هيئة تدريسية” في الجامعات الحكومية والجهات الأخرى التي تقضي أنظمتها معادلة الشهادات للتعيين فيها في مجلس التعليم العالي.



كما تعد درجة الماجستير الممنوحة من الجامعات والجامعة الافتراضية السورية المسبوقة بدرجة الإجازة الممنوحة من برامج التعليم المفتوح والتعليم الافتراضي والجامعات الخاصة في سورية مؤهلة للتعيين في وظائف عضوية الهيئة الفنية في الجامعات الحكومية والخاصة.