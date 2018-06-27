الجاجة: 800 مليون ليرة شهرياً قيمة الزيادة الأخيرة على معاشات المتقاعدين

كشف مدير عام التأمين والمعاشات باسم الجاجة عن الأثر المالي للمرسوم 9 الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين من العسكريين بنسبة 20 بالمئة، حيث بلغت قيمته لدى المؤسسة نحو 800 مليون ليرة سورية شهرياً، علماً بأنه يحسب الراتب المقطوع مع إضافة نسبة الزيادة الأخيرة 20 بالمئة إليه، وبعدها يتم تحميل التعويض المعيشي 11500، لينتج الراتب المقطوع الجديد بعد الزيادة، وبناء عليه تبنى الحسميات المختلفة.



وبيّن الجاجة أنه تم تنفيذ الزيادة لمعظم المتقاعدين من العسكريين وخاصة ممن يتقاضون معاشاتهم التقاعدية عبر بطاقة الصراف الآلي أو عبر حسابات جارية حيث تم إصدار التعليمات التنفيذية فوراً بعد صدور المرسوم، وتم تحديث البرامج الحسابية وتغذية حسابات المؤسسة لدى المصارف لصرف مقدار الزيادة الواردة بالمرسوم 9، مبيناً أن نسبة كبيرة من المتقاعدين الموطّنة معاشاتهم لدى المصارف العامة استطاعوا الحصول على الزيادة قبل عطلة عيد الفطر من دون أي عوائق، حيث تجري متابعة يومية لتحديث برامج العمل وتغذية الحسابات لدى المصارف.





المصدر: الوطن