الجابري ثانياً في مسابقة الجائزة الكبرى بالبطولة الدولية للقفز على الحواجز في مصر

أحرز الفارس السوري مناف الجابري المركز الثاني في مسابقة الجائزة الكبرى بالبطولة الدولية للقفز على الحواجز التي اختتمت في مصر أمس بعد ثلاثة أيام من المنافسة بمشاركة نحو 15 دولة.

وكان الجابري قريبا من المركز الأول حيث أنهى مسلك المباراة بأسرع زمن وقدره 43ر47 ثانية إلا ان أربعة أخطاء حالت دون ذلك ليحتل المركز الثاني علما أن مباراة الجائزة الكبرى التي تندرج ضمن جولات الدوري العربي بالقفز على الحواجز أقيمت على شوطين غير متماثلين.