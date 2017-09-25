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الجابري ثانياً في مسابقة الجائزة الكبرى بالبطولة الدولية للقفز على الحواجز في مصر

أحرز الفارس السوري مناف الجابري المركز الثاني في مسابقة الجائزة الكبرى بالبطولة الدولية للقفز على الحواجز التي اختتمت في مصر أمس بعد ثلاثة أيام من المنافسة بمشاركة نحو 15 دولة.الجابري ثانياً في مسابقة الجائزة الكبرى بالبطولة الدولية للقفز على الحواجز في مصر

وكان الجابري قريبا من المركز الأول حيث أنهى مسلك المباراة بأسرع زمن وقدره 43ر47 ثانية إلا ان أربعة أخطاء حالت دون ذلك ليحتل المركز الثاني علما أن مباراة الجائزة الكبرى التي تندرج ضمن جولات الدوري العربي بالقفز على الحواجز أقيمت على شوطين غير متماثلين.

وأحرز الجابري المركز السادس في اليوم الأول من البطولة بمسابقة الجوكر التي وصل ارتفاع الحواجز فيها إلى 150سم ونال المركز الخامس في اليوم الثاني ضمن المسابقة ذاتها لارتفاع 130سم وحقق المركز التاسع بالمباراة المؤهلة للجائزة الكبرى لارتفاع 150سم.

 

المصدر: سانا

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