الثلوج قادمة الى دمشق في رمضان والصيف لن يأتي هذا العام!!

النموذج جفس يؤكد ما أشرنا إليه يوم أمس بتوقعات تأثرنا بمنخفض جوي بارد ماطر ومثلج على المرتفعات بالفترة مابين 6 حتى 10 أيار أي بالأيام الأولى من شهر رمضان المبارك والله أعلم , وتحديثات مساء اليوم تضع تسرب رياح قطبية شديدة البرودة مع تمركزه لعدة أيام شرق المتوسط وذلك بسبب إندفاع كتلة دافئة ضخمة من دول شمال إفريقيا لتعبر جنوب و وسط أوروبا وتكاد تلامس شمال أوروبا.





طبعاً التوقعات لازالت بعيدة والتغيرات واردة جداً وغير ثابتة , ولكن النموذج جفس أثبت في هذا الموسم خصوصاً نجاحه والأفضليه بالتوقعات مقارنةً مع باقي النماذج وذلك بما يخص توقعات الفترة البعيدة كمثال منخفض الأحد الماضي يوم 21 الشهر والذي أشرنا له بأول بوست يوم 10 نيسان , وأيضاً في الصورة الأخيرة نظهر لكم تيارات شمال الأطلسي والتي تدعم هكذا نزول بارد نحو الحدود الدنيا للمنطقة بإتجاهها نحو القيم السلبية ! .. وبكل الأحوال تابعونا يومياً لمعرفة آخر تحديثات هذا المنخفض والذي نتأمل أن يأتي ولكن دون الرياح القطبية ودون فعالية قوية لأن الضرر كان كبير للأسف خلال منخفض الأحد على المزروعات.



أخيراً … فيما يخص توقعات الطقس للأيام القادمة فلا جديد على ما ذكرناه في بوست آخر التحديثات يوم أمس , تبقى الأجواء مستقرة حتى نهاية الشهر مع إرتفاع عام وتدريجي على درجات الحرارة لتكون الذروة يوم الإثنين و الثلاثاء لتلامس في دمشق والمناطق الداخلية حدود 30 درجة لأول مرة هذا الموسم.





هوى الشام