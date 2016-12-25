الرئيس الأسد يعزي بضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
تسوية أوضاع 510 أشخاص من مدينة الصنمين بينهم 150 مسلحا
تقدم جديد جنوب غرب تدمر ومقتل إرهابيين في أرياف حلب ودير الزور وحماة
إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في عاليه والبقاع اللبناني بجرم تواصلهم مع تنظيمات إرهابية
«الفيجة» تعمل بخطة الطوارئ والتقنين يومان بيوم في دمشق
قاتِل السفير الروسى قاتَل سنة 2015 فى حلب مع "جبهة فتح الشام"
قرى بريف دمشق الغربي تلتحق بركب المصالحة.. ومسلحو مدينة درعا يرفضونها
أوباما يوقّع على قانون يتيح تسليح المتمردين في سوريا بصواريخ مضادة للطيران
الحكومة السورية توافق على استئناف الحوار السوري ـ السوري
العراق: القضاء على متزعمين اثنين من “داعش” الإرهابي بالموصل
أنقرة تقرّ اتفاق "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
عمال مشفى الأسد الجامعي بلا عمل
الجيش يتصدى لأعنف هجوم لـ “داعش“ على محاور الريف الشرقي بحمص
الأمن العام اللبناني يوقف إرهابيين اثنين لإنتمائهما إلى مجموعات إرهابية
الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة لهطل زخات مطرية
2016-12-25 15:48
الثلوج تعطل حركة آلاف الركاب في شمال اليابان

ادّى تراكم الثلوج الى اضطراب كبير في النقل الحديدي والجوي نهاية الأسبوع شمال اليابان، حيث علق آلاف الركاب. وبحسب الأرصاد الجوية اليابانية، فقد سجل تساقط نحو متر من الثلوج الجمعة في سابورو على جزيرة اوكايدو، وهي اكبر كمية ثلوج تسجل منذ نصف قرن. وغطت الثلوج مدارج مطار نيو شيتوسي اكبر المنافذ الجوية لجزيرة اوكايدو، وتم الغاء مئات الرحلات. واجبر نحو 2500 مسافر على قضاء ليل الخميس الى الجمعة في المطار ثم 6000 مسافر في الليلة الموالية و2600 ليل السبت الى الاحد، بحسب مسؤول امني في نيو شيتوسي.

وزاد من فداحة الامر كون الرحلات مليئة لتزامنها مع فترة نهاية السنة، بحسب قناة ان اتش كي. وبحسب الصحافة المحلية فقد الغيت اكثر من 280 رحلة (ذهابا وايابا) في نيو شيتوسي خلال يوم الجمعة لوحده. كما تعطلت مئات الرحلات بالقطار في نهاية الأسبوع. وتحسنت الحالة الجوية الاحد وسيكون بامكان معظم المسافرين العالقين المغادرة خلال النهار، بحسب مسؤول. وتعرف جزيرة اوكايدو بجبالها وثلوجها الناعمة وهي تجتذب العديد من هواة التزلج من داخل اليابان وايضاً من الصين واستراليا.

المصدر:  وكالة الصحافة الفرنسية

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.