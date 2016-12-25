الثلوج تعطل حركة آلاف الركاب في شمال اليابان

ادّى تراكم الثلوج الى اضطراب كبير في النقل الحديدي والجوي نهاية الأسبوع شمال اليابان، حيث علق آلاف الركاب. وبحسب الأرصاد الجوية اليابانية، فقد سجل تساقط نحو متر من الثلوج الجمعة في سابورو على جزيرة اوكايدو، وهي اكبر كمية ثلوج تسجل منذ نصف قرن. وغطت الثلوج مدارج مطار نيو شيتوسي اكبر المنافذ الجوية لجزيرة اوكايدو، وتم الغاء مئات الرحلات. واجبر نحو 2500 مسافر على قضاء ليل الخميس الى الجمعة في المطار ثم 6000 مسافر في الليلة الموالية و2600 ليل السبت الى الاحد، بحسب مسؤول امني في نيو شيتوسي.



وزاد من فداحة الامر كون الرحلات مليئة لتزامنها مع فترة نهاية السنة، بحسب قناة ان اتش كي. وبحسب الصحافة المحلية فقد الغيت اكثر من 280 رحلة (ذهابا وايابا) في نيو شيتوسي خلال يوم الجمعة لوحده. كما تعطلت مئات الرحلات بالقطار في نهاية الأسبوع. وتحسنت الحالة الجوية الاحد وسيكون بامكان معظم المسافرين العالقين المغادرة خلال النهار، بحسب مسؤول. وتعرف جزيرة اوكايدو بجبالها وثلوجها الناعمة وهي تجتذب العديد من هواة التزلج من داخل اليابان وايضاً من الصين واستراليا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية