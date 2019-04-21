"التوليد الجامعي": أتمتة 50 بالمئة من القطاع الطبي وإجراءات تنعكس على سرعة تقديم الخدمات

كشفت تقرير صادر عن مشفى التوليد الجامعي بدمشق أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ أتمتة النظام الطبي والأقسام والأجنحة الطبية ضمن خطة متكاملة وذلك لضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية وسهولة الحصول على البيانات والمؤشرات الإحصائية والتي تخدم تطوير وتحسين العمل وتعين صاحب القرار على اتخاذ التدابير السريعة والصحيحة.



وبين التقرير، أنه تم الانتهاء من مشروع أتمته النظام الإداري، على صعيد الارشفة الالكترونية والقبولات وذاتيات العاملين والمحاسبة.. الخ، ناهيك عن العمل على أتمتة النظام الطبي يشكل كامل وأضابير المرضى، منوها بأتمتة أكثر من 50 بالمئة من الجانب الطبي في المشفى، على أن ينتهي الأمر خلال الشهر الخامس.



الوطن أون لاين