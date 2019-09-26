التوكيلات الملاحية السورية: 43 باخرة قمح رست في مرفأ اللاذقية منذ بداية العام الجاري

كشف مدير شركة التوكيلات الملاحية السورية محمد محفوض أن 43 باخرة قمح أمت مرفأ اللاذقية منذ بداية عام 2019 الجاري وحتى تاريخه بتوكيل من الملاحية السورية، بحمولة تجاوزت مليون طن.



وأوضح محفوض أن كمية البضائع الصادرة والواردة بلغت 1,164,000 طن بنسبة تنفيذ 97% أما عدد السفن والناقلات بتوكيل الملاحية السورية فبلغ 164 سفينة من أصل المخطط 350 سفينة بنسبة تنفيذ 47%، في حين وصل عدد السفن بتوكيل خاص 690 سفينة من أصل المخطط 2300 سفينة بنسبة تنفيذ 30%، مشيراً إلى أن الشركة حققت إيرادات 844 مليوناً و691 ألف ليرة سورية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 80%.



وبيّن محفوض أن شركة التوكيلات الملاحية هي الوكيل الملاحي لكافة السفن الواردة إلى المرافئ السورية والتي تحمل مادة الحبوب لصالح جهات القطاع العام.



ولفت محفوض إلى أن من أبرز مهام الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، تأمين الخدمات للبواخر والبضائع والركاب والبحارة قبل وبعد وصولها وكذلك أثناء تواجدها بالمرفأ، وإرسال التقارير حول وضع البواخر الراسية، بالإضافة إلى حماية مصالح الشركات الناقلة البحرية وتمثيلها أمام الجهات المعنية في سورية.

أثر برس