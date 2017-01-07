التوصل لهدنة في منطقة وادي بردى بريف دمشق تبدأ صباح السبت

قال مصدر ميداني في دمشق أن مرحلة وقف اطلاق النار التي تم الاعلان عنها في وادي بردى تخللها مفاوضات بين الدولة السورية ولجان مصالحة ممثلة لأهالي الوادي لإفساح المجال أمام الحل السلمي.



وبحسب مصدر محلي، كانت نتيجة المفاوضات اتفاق مبدئي ينص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف إلى لجيش العربي السوري، واخراج المسلحين “الغرباء” من قرى وادي بردى إلى ادلب مع المسلحين الرافضين للتسوية، في حين سيتم تسوية أوضاع مسلحي وادي بردى الراغبين بالتسوية.



وأضاف المصدر المحلي أنه من المقرر أن يبدأ وقف اطلاق النار في المنطقة صباح السبت، على أن تدخل فرق الصيانة إلى المنطقة عين الفيجة للبدء بعمليات ضخ المياه من جديد، لافتا أن المفاوضات عقدت بين وفد من وجهاء منطقة وادي بردى وشخصيات أمنية من الدولة السورية وبوجود ضباط روس.



وأشار المصدر الميداني إلى أن لجان المصالحة الممثلة عن الأهالي ستنقل هذا الاتفاق إلى قيادات المسلحين في قرى وادي بردى تمهيدا لاعلان موافقتهم أو رفضهم لهذه البنود، في غضون 24 ساعة ستفضي بكلتا الحالتين لسيطرة الجيش العربي السوري على الوادي.



يذكر أن الجيش العربي السوري كان سيطر يوم الجمعة على مرتفع ضهرة النحيلة المشرف على قرى كفر العواميد والبرهليا وكفر زيت والحسينية، وكلها تابعة لمنطقة زادي بردى في ريف العاصمة دمشق.

علي خزنه

المصدر: الخبر