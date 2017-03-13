التوصل لاتفاق مصالحة في حي الوعر تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه

تم التوصل اليوم إلى اتفاق مصالحة في حي الوعر على الأطراف الغربية لمدينة حمص يقضي بتسوية أوضاع المسلحين في الحي وخروج الرافضين للتسوية مع عائلاتهم تمهيدا لعودة جميع مؤءسسات الدولة إليه.



وتم الاتفاق بالتنسيق بين اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص ومركز المصالحة الروسي في حميميم مشيرا إلى أنه سيتم البدء بإخراج المسلحين الرافضين لتسوية أوضاعهم إلى الشمال بدءا من يوم السبت القادم ولمدة أقصاها شهرين.



كما أنه بعد خروج المسلحين وعائلاتهم ستعود جميع مؤسسات الدولة إليه وسيتم العمل على إصلاح وإعادة تأهيل ما خربته التنظيمات الإرهابية التكفيرية في منازل المواطنين والبنى التحتية في الحي.



ويعد حي الوعر آخر أحياء مدينة حمص الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة تحاصر المواطنين وسبق أن تم إخراج المجموعات المسلحة من مدينة حمص القديمة في آذار عام 2014.

سانا