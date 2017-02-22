التوصل إلى طريقة لمحو الذكريات المؤلمة

أشار علماء كنديون إلى أنهم توصلوا إلى طريقة يمكن من خلالها محو الذكريات المؤلمة والسيئة من أدمغة البشر، في خبر سار للأشخاص الذين عاشوا صدمات نفسية وما زالت عالقة في أذهانهم حتى الآن.

وأوضح الباحثون في جامعة تورنتو الكندية، أن هذه التقنية يمكن أن تكون مفيدة للجنود الذي يعانون اضطراب ما بعد الصدمة. وبيّن الباحثون أنهم أجروا تجاربهم على أدمغة الفئران، وكانت نتائجها «إيجابية للغاية»، حيث استطاعوا تنشيط ذكريات سيئة ومحوها.

وعن الآلية التي اعتمد عليها فريق البحث، كشفت الدراسة أن التجربة اعتمدت على إنتاج بروتين معين بشكل مفرط في الدماغ، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الخلايا العصبية التي تنتج الذكريات السيئة.

لكن في المقابل، حذر علماء بريطانيون من أن هذا الأمر ينطوي على تعقيدات أخلاقية، حيث تمنع البشر من التعلم من الأخطاء التي ارتكبوها في السابق.

وكالات