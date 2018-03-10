التواصل تقوي العلاقات ولا تقتلها

أكدت إحدى الدراسات العلمية الجديدة أنه وبخلاف الإعتقاد السائد فإن مواقع التواصل الإجتماعي لا تقلل الوقت الذي يقضيه الناس مع بعضهم البعض لا بل على النقيض تماماً.

حيث أورد تقرير نتائج الدراسة التالي: "إستخدام وسائل التواصل لا يرتبط بتغييرات في الاتصال الاجتماعي المباشر، بل إنها في الواقع قد تؤدي إلى تحسين العلاقات الاجتماعية".

حيث أورد تقرير نتائج الدراسة التالي: "إستخدام وسائل التواصل لا يرتبط بتغييرات في الاتصال الاجتماعي المباشر، بل إنها في الواقع قد تؤدي إلى تحسين العلاقات الاجتماعية".

وتابع: "مواقع التواصل لا تؤثر سلباً على التفاعلات المباشرة كما تعتقد الدراسات السابقة، والتي تقول إن اعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل ​الهواتف الذكية​ ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد من السعادة والتفاعلات الاجتماعية"

وتابع: "مواقع التواصل لا تؤثر سلباً على التفاعلات المباشرة كما تعتقد الدراسات السابقة، والتي تقول إن اعتماد التكنولوجيات الحديثة مثل ​الهواتف الذكية​ ومواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد من السعادة والتفاعلات الاجتماعية"