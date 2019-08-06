التهديد التركي بتدخل أبعد في سورية

إعداد: علا منصور

الاستنتاجات الرئيسة: مرة أخرى، تصدر تركيا تهديداً حقيقياً بالتدخل العسكري في شمال سورية في محاولة للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة وحلف الناتو. بدأت القوات المسلحة التركية في نشر أعداد كبيرة من القوات والمركبات المدرعة على طول الحدود السورية التركية في 8 تموز/يوليو. تهدد عمليات الانتشار هذه مدينة منبج، وبلدتين حدوديتين أخريين هدد أردوغان بالاستيلاء عليهما في 14 تموز/يوليو.





في الغالب، يعتزم أردوغان إجبار الولايات المتحدة على منحه تنازلات في المفاوضات الجارية بشأن "منطقة آمنة" محتملة على طول الحدود السورية التركية، لكنه قد يحاول أيضاً استخدام هذا التهديد لردع إدارة ترامب عن فرض عقوبات على تركيا رداً على شرائها نظام S-400 من روسيا.قام معهد دراسة الحرب بتجميع المؤشرات التي يمكن ملاحظتها من استعداد تركيا لشن هجوم شمال سورية اعتباراً من 23 تموز/يوليو 2019. لم تقم تركيا بعد بقصف مستمر عبر الحدود، ولم تحشد عملائها السوريين على طول الحدود، مؤشران رئيسان لاحظهما المعهد قبل غزو تركيا واحتلالها لمقاطعة عفرين ذات الأغلبية الكردية مطلع عام 2018.





مؤشرات تمَّت ملاحظتها لعملية عسكرية تركية قادمة 2019



عملية "غصن الزيتون" 2018



تنتشر القوات المسلحة التركية على الحدود السورية التركية



بدأت القوات المسلحة التركية نشر القوات والدبابات والعربات المدرعة ومركبات الهندسة في أكاكالي وسيلان بينار في جنوب تركيا على طول الحدود السورية التركية ابتداءً من 8 تموز/يوليو. هذه المدن تقع مقابل مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال سورية



زادت القوات المسلحة التركية من انتشارها على طول الحدود السورية التركية بالقرب من عفرين في الشهر الذي سبق عملية "غصن الزيتون".



تركيا تهدد مباشرة بتصعيد عبر الحدود



حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 22 تموز/يوليو من أن تركيا ستشن هجوماً في شمال سورية إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منطقة آمنة على طول الحدود.



صرح أردوغان في 14 تموز/يوليو بأن تركيا تخطط للتدخل في تل أبيض وكذلك تل رفعت شمال حلب.



حذر أردوغان من أن تركيا "ستسحق" وحدات حماية الشعب في عفرين قبل أسبوع واحد من بدء عملية "غصن الزيتون".

تركيا تعقد اجتماعات عالية المستوى مع روسيا وإيران



التقى الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية مع المبعوث الروسي الخاص إلى سورية في 10 تموز/يوليو.



التقى وزير الدفاع التركي بالسفير الإيراني في تركيا في 17 تموز/تموز/يوليو. من المحتمل أن تتفاوض تركيا وروسيا وإيران حول العمليات العسكرية في إدلب أو شمال سورية.



ستعقد الجولة التالية من محادثات أستانا بشأن سورية في الأول من آب/أغسطس.



سافر رئيس الأركان العامة التركية آنذاك إلى موسكو قبل يومين من بدء عملية "غصن الزيتون"



تركيا تشدد السيطرة على فضاء المعلومات



حظرت محكمة أنقرة الجنائية الوصول إلى LiveUAMap في تركيا في 10 تموز/يوليو. وهو موقع خرائط مفتوح المصدر شائع يستخدمه



مراقبو الصراع في سورية.



حظرت محكمة جنايات أنقرة الوصول إلى LiveUAMap بعد خمسة أيام من بدء عملية "غصن الزيتون".

تركيا تزيد من استعداد وكلاءها السوريين



أفادت تقارير بأن تركيا زادت تأهب ما يسمى "الجيش الوطني السوري" التابع لها والمتمركز في الباب وجرابلس بحلول 11 تموز/تموز/يوليو.



كما أفادت بأن تركيا عقدت اجتماعات مع قادة المسلحين المنحدرين من مدن حدودية في أنقرة. وبدأت جماعات المعارضة بحشد كبير للقوات بالقرب من منبج في 20 تموز/يوليو.



اندمجت جماعات المسلحين المدعومة من تركيا في "الجيش الوطني السوري" قبل شهر واحد من بدء عملية "غصن الزيتون".



أحد الأسباب المعلنة لتشكيله هو إنشاء قيادة موحدة للعمليات ضد وحدات حماية الشعب.



تركيا تضع شروطاً لإعادة اللاجئين إلى سورية



أعلن مكتب حاكم إسطنبول أن اللاجئين السوريين في إسطنبول يجب أن يعودوا إلى المقاطعات المسجلين فيها في تركيا بحلول 20 آب/أغسطس. وقد تحاول تركيا تقريب اللاجئين إلى الحدود قبل ترحيلهم في النهاية إلى شمال سورية.



توقفت مقاطعات حدودية عن تسجيل لاجئين جدد من سورية أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2017. صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية بأن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية حتى تتمكن من إعادة جميع اللاجئين إلى سورية بعد ثلاثة أيام من بدء عملية "غصن الزيتون".



الولايات المتحدة تكثف جهود خفض التصعيد في شمال سورية



صرح البنتاغون في 13 تموز/يوليو بأن "العمل العسكري أحادي الجانب" من قبل أي طرف شمال سورية "غير مقبول".



التقى القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية ونائب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى التحالف المناهض لـداعش مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في 22 تموز/تموز/يوليو.



عقد الممثل الخاص للولايات المتحدة في سورية والمبعوث الخاص لسفير التحالف المناهض لداعش. اجتماعات في تركيا يومي 22 و 23 تموز/يوليو.



أصدر البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية بيانين بقصد تهدئة مخاوف تركيا بشأن "قوات سوريا الديمقراطية" وحثها على عدم التدخل في عفرين في الأيام الثلاثة السابقة لبدء عملية "فرع الزيتون"



"قوات سوريا الديمقراطية" تنتشر على الحدود السورية التركية



عززت قسد (بما فيها وحدات حماية الشعب) مواقعها في تل أبيض ورأس العين على الحدود السورية التركية بحلول 20 تموز/يوليو.



نشرت الوحدات تعزيزات في عفرين قبل حوالي ثلاثة أيام من بدء عملية "غصن الزيتون".



"قوات سوريا الديمقراطية" تحذر من التدخل التركي الوشيك



أصدرت إدارة قسد، والمجلس العسكري السرياني التابع لها، بيانات حثت فيها على اتخاذ إجراءات دولية رداً على تهديدات تركيا بالتدخل في شمال سورية في 17 تموز/يوليو.



أصدر حزب الاتحاد بياناً حث فيه على اتخاذ إجراءات دولية لمنع التوغل العسكري من قبل تركيا في عفرين قبل ثلاثة أيام من بدء عملية



"فرع الزيتون"



مؤشرات لم تتم مشاهدتها عام 2019



تركيا وروسيا تصلان إلى صفقة حول تدخل عسكري عبر الحدود



لم تصل تركيا وروسيا بعد إلى صفقة حول شمال سورية. مؤشرات صفقة كهذه يمكن أن تتضمن اجتماعات ثنائية عالية المستوى حول الدفاع والاستخبارات أو حول وقف إطلاق النار أو ما يماثلها من صفقات لإنهاء الصدامات الجارية في إدلب.

تحافظ القوات المسلحة التركية على مواقع مراقبة على خطوط الخطوط الأمامية في المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في إدلب.



لا تسيطر روسيا على أي جغرافيا برية أو جوية شمال سورية ما يجعل معالم أي صفقة تختلف عن التفاوض حول عملية "غصن الزيتون"



وقتها سافر رئيس الأركان العامة التركية إلى موسكو لمناقشة العمليات في عفرين قبل يومين من بدء عملية "غصن الزيتون". انسحبت الشرطة العسكرية الروسية في اليوم التالي من عفرين.



تركيا تزيل الجدار على الحدود السورية التركية



لم تُزل القوات المسلحة التركية بعد الأجزاء الرئيسة من الجدار على طول الحدود السورية التركية.



بدأت القوات التركية بإزالة أجزاء من الجدار على طول الحدود قبالة عفرين قبل ثلاثة أيام من بدء عملية "غصن الزيتون".



القوات المسلحة التركية تشن غارات جوية عبر الحدود



لم يقم سلاح الجو التركي بعد بشن غارات جوية عبر الحدود في شمال سورية.



بدأ سلاح الجو التركي غارات جوية عبر الحدود مستهدفاً وحدات حماية الشعب قرب عفرين في اليوم الأول من عملية "غصن الزيتون".



القوات المسلحة التركية تقصف عبر الحدود



لم تبدأ القوات التركية بعد بالقصف المدفعي عبر الحدود شمال سورية، على الرغم من تقارير عن قصف بسيط بالقرب من رأس العين.



بدأ القوات التركية بقصف مدفعي عنيف عبر الحدود في مقاطعة عفرين قبل أسبوع واحد من بدء عملية "غصن الزيتون"

القوات المسلحة التركية تنشر أنظمة متقدمة على الحدود السورية التركية



لم تنشر القوات التركية بعد أي أنظمة حربية إلكترونية أو أنظمة دفاع جوي متقدمة على الحدود السورية التركية.

نشرت القوات التركية أنظمة الحرب الإلكترونية المتقدمة (بما في ذلك التشويش على الرادار) على الحدود السورية التركية قبل يوم واحد من بدء عملية "غصن الزيتون".



قيادة القوات المسلحة التركية تجري مناوبات ميدانية.



لم يزر وزير الدفاع التركي مواقع القيادة العسكرية قبالة تل أبيض ورأس العين. زار عكار مواقع القيادة في مقاطعة هاتاي (لواء إسكندرون) قرب عفرين في 18 تموز/يوليو.



وقتها قاد رئيس الأركان التركية وفداً عسكرياً رفيع المستوى لزيارة مواقع القيادة في مقاطعة هاتاي (لواء إسكندرون) في بداية عملية "فرع الزيتون".



تركيا تنشر وكلاءها السوريين على الحدود السورية التركية



لم تنشر تركيا بعد عملاءها من المسلحين في مواقع في تركيا على طول الحدود السورية التركية



حشدت تركيا المسلحين التابعين لها ونشرتهم على طول الحدود بالقرب من عفرين قبل يوم واحد من بدء عملية "غصن الزيتون".



"قوات سوريا الديمقراطية" تغلق خطوط الاتصال الرئيسة



لم تغلق "قسد" خطوط الاتصال الأرضية المدنية الرئيسة في شمال سورية.



أغلقت وحدات حماية الشعب حركة المرور المدنية على طريق حلب - عفرين السريع في اليوم الأول من عملية "غصن الزيتون"



الجمل بالتعاون مع مركز دمشق للدراسات