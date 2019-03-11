التهاب الجيوب الأنفية المزمن مرتبط بالاكتئاب والقلق

كشفت دراسة كورية جنوبية أن من يعانون من التهاب الجيوب الأنفية المزمن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والتوتر من غيرهم.



وكتب باحثون في دورية جاما لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة العنق.. إن هذه الحالة ترتبط بتدني مستوى المعيشة ومشكلات تتعلق بالصحة البدنية والاجتماعية والعاطفية والمعرفية وعلى الرغم من أن الاكتئاب والقلق يصاحبان التهاب الجيوب الأنفية المزمن في كثير من الأحيان فإنه ليس واضحا ما إذا كانت مشكلات الصحة النفسية سبقت المعاناة من هذا الالتهاب أم أعقبته.



وركزت الدراسة على 16244 مريضا كوريا جنوبيا خضعوا للعلاج من التهاب الجيوب الأنفية المزمن من عام 2002 إلى عام 2013 و32448 شخصا لا يعانون منه ولم يكن لأي منهم سجل للإصابة بالاكتئاب أو القلق.



وبعد متابعة مرضى التهاب الجيوب الأنفية خلال فترة 11 عاما تبين أن احتمال إصابة أكثر من 50 بالمئة منهم بالاكتئاب أو التوتر أكبر.



وقال الدكتور إدوارد مكول رئيس قسم طب الأنف وجراحات الجيوب الأنفية في أوكشنر كلينيك في لويزيانا.. إن التهاب الجيوب الأنفية قد يؤدي إلى إطلاق الناقلات العصبية التي قد تتضافر مع العوامل الوراثية وعوامل أخرى لتسبب مشاكل نفسية لافتا إلى أنه في الوقت الحالي أي ربط هو محض تكهن ولا تزال هناك حاجة للكثير من الدراسات.



