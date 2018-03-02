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التنظيمات الإرهابية في الغوطة تستهدف بقذيفة حي برزة بدمشق

 

اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة بقذيفة على حي برزة بدمشق صباح اليوم.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن أضرارا مادية في الممتلكات وقعت نتيجة اعتداء ارهابيين ينتشرون في الغوطة بقذيفة على حي برزة بدمشق.

وأصيب مدني أمس ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على منطقة باب السلام في دمشق القديمة وأحياء الشعلان وأبو رمانة والتجارة ومحيط ضاحية الاسد السكنية في حرستا.

ومنذ تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما على الأقل اعتدت التنظيمات الإرهابية في الغوطة على الأحياء السكنية في دمشق بـ 58 قذيفة علما أن قرار مجلس الأمن لا يسري على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدي بالقذائف على الاحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها حيث تنفذ وحدات من الجيش عملية عسكرية لاجتثاثها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.

 

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