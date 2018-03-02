التنظيمات الإرهابية في الغوطة تستهدف بقذيفة حي برزة بدمشق

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن أضرارا مادية في الممتلكات وقعت نتيجة اعتداء ارهابيين ينتشرون في الغوطة بقذيفة على حي برزة بدمشق.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن أضرارا مادية في الممتلكات وقعت نتيجة اعتداء ارهابيين ينتشرون في الغوطة بقذيفة على حي برزة بدمشق.

وأصيب مدني أمس ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على منطقة باب السلام في دمشق القديمة وأحياء الشعلان وأبو رمانة والتجارة ومحيط ضاحية الاسد السكنية في حرستا.

وأصيب مدني أمس ووقعت أضرار مادية في المنازل والممتلكات نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على منطقة باب السلام في دمشق القديمة وأحياء الشعلان وأبو رمانة والتجارة ومحيط ضاحية الاسد السكنية في حرستا.