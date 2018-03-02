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التنظيمات الإرهابية تلقت تعليمات لاستخدام مواد سامة في الغوطة الشرقية واتهام الجيش

 

أفاد مصدر عسكري بأنه تم الحصول على معلومات مؤكدة تفيد بأن التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية “جبهة النصرة” و”فيلق الرحمن” و”أحرار الشام” يخططون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمائية من قبل الجيش العربي السوري.

وقال المصدر إن قادة هذه التنظيمات الإرهابية تلقوا تعليمات لاستخدام مواد سامة بالقرب من خطوط المواجهة مع الجيش العربي السوري واستهداف المدنيين لاتهام الجيش العربي السوري والدولة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى باستخدام هذه الأسلحة.

وتابع المصدر إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدد تأكيدها عدم امتلاكها للأسلحة الكيميائية كما أنها لا تملك أي خطط لامتلاكها أو استخدامها في أي مكان أو زمان.

يذكر أن الحكومة السورية وجهت عشرات الرسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء مجلس الأمن المتعاقبين ولجنة القرار 1540 تحوي معلومات مفصلة وموثقة حول قيام بعض حكومات الدول الداعمة للإرهاب وخاصة النظامين التركي والسعودي بتسهيل حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة ومواد كيميائية تم استخدامها من قبل هذه التنظيمات ضد المدنيين والجيش العربي السوري ولا سيما في الهجوم الكيميائي الذي شنته سابقا التنظيمات الإرهابية في كل من خان العسل والغوطة الشرقية.

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