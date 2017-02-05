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التنظيمات الإرهابية تقطع خط الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء بالمنطقة الجنوبية

ذكر مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق المهندس خلدون حدة أن إرهابيين قاموا فجر اليوم بقطع خط الغاز في منطقة جيرود بريف دمشق المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

وأشار حدة إلى أن التنظيمات الإرهابية أغلقت صمام خط الغاز المغذي لمحطات توليد كهرباء الناصرية وتشرين ودير علي ما أدى إلى توقفها عن العمل وفقدان 300 ميغا واط ساعي الامر الذي سيؤدي الى زيادة ساعات التقنين في المنطقة الجنوبية.

وكانت التنظيمات الإرهابية قامت في شهر تموز الماضي بالاعتداء على خط الغاز في منطقة جيرود وإغلاق صمام الخط المغذي لمحطات توليد الكهرباء في المنطقة الجنوبية.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى استهداف خطوط الغاز المغذية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات ضخ النفط ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء في محاولة منها للضغط على المواطنين والنيل من صمودهم في وجه الإرهاب وداعميه.

سانا

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