التنظيمات الإرهابية تعتدي بـ21 قذيفة على أحياء بدمشق وريفها

استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في الغوطة الشرقية اليوم ب 21 قذيفة صاروخية باب توما والعباسيين في مدينة دمشق ومخيم الوافدين وضاحية الأسد السكنية في حرستا.





وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن 5 قذائف صاروخية وهاون سقطت ظهر اليوم في حي باب توما ومنطقة العباسيين ما تسبب بإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية.





وفي ريف دمشق استهدفت المجموعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة بـ16 قذيفة صاروخية مخيم الوافدين ومحيط ضاحية الأسد السكنية في حرستا واقتصرت أضرارها على الماديات بحسب ما أفاد مصدر في قيادة الشرطة.





وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس القرار رقم 2401 القاضي بوقف الأعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما على الأقل ولا يسري القرار على تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة والقاعدة وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الإرهابية كما حددها مجلس الأمن.

إلى ذلك اعتدت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على منازل المدنيين في عدد من أحياء مدينة درعا وريفها ما أدى إلى إصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية.





وأفاد مصدر في درعا بأن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المتحصنين في منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي استهدفوا بعدد من القذائف الصاروخية مدينة إزرع ما تسبب بإصابة امرأة ووقوع اضرار مادية في المنازل والممتلكات.





ولفتت المصدر إلى “سقوط عدة قذائف صاروخية في حيي المحطة وحي شمال الخط مصدرها إرهابيو “جبهة النصرة” المتحصنون في مخيم النازحين ما أسفر

عن وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.





واستشهدت امرأة وأصيب 13 مدنيا بجروح بينهم نساء وأطفال الخميس الماضي جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على أحياء سكنية في مدينتي درعا وازرع.





وتبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس بإجماع أعضائه قرارا يدعو الى وقف الاعمال القتالية في سورية لمدة 30 يوما على الأقل ولا يسرى القرار على تنظيمات “داعش” و”جبهة النصرة” و”القاعدة” وجميع الجماعات الأخرى والكيانات المرتبطة بها وغيرها من الجماعات الإرهابية كما حددها مجلس الأمن.



