التنظيمات الإرهابية تعتدي بالصواريخ على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي

جددت التنظيمات الإرهابية انتهاكها اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بعدد من القذائف الصاروخية على بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي.



وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن “المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية اللطامنة بريف حماة الشمالي استهدفت بعد ظهر اليوم بعدة قذائف صاروخية المنازل السكنية في بلدة قمحانة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.



وأصيب أمس 5 مدنيين بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرى ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بصواريخ عدة على الأحياء السكنية في بلدة قمحانة وتسببت أيضا بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.