التنظيمات الإرهابية تطلق القذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي

مصدر عسكري:

حوالي الساعة /17،15/ قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمركزة في محيط منطقتي " ميدان غزال" و"معر محطاط" بإطلاق العديد من القذائف الصاروخية على القرى والبلدات الآمنة في الريف الشمالي لحماة والمناطق التي تم تحريرها من الإرهاب في سهل الغاب و"خان شيخون" وما حولها، وقد أدى القصف إلى استشهاد ضابط وإصابة عدد من الجنود بجراح، إضافة إلى خسائر في الممتلكات في بلدات: /جورين ـ عين سليمو ـ أصيلة ـ المحروسة/.

وعلى الفور قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في المنطقة بالرد على مصادر النيران مستهدفة مقرات القيادة ومراكز تجمع المسلحين الإرهابيين وقتلت عددا كبيرا منهم ، كما دمرت ثلاث منصات لإطلاق الصواريخ، وكبدتهم خسائر كبيرة في المعدات.