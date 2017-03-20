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التنظيمات الإرهابية تستهدف أحد مباني السفارة الروسية في دمشق

استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية مبنى السفارة الروسية الكائن في منطقة المزرعة بدمشق ما تسبب بوقوع أضرار مادية فيه.

ولفت السفير الروسي في دمشق ألكسندر كينشاك في تصريح نشرته وسائل إعلام روسية إلى “تعرض أحد مباني السفارة الروسية لقصف من المجموعات المسلحة يوم أمس ما أدى إلى تحطم زجاج نوافذه”.

وأوضح كينشاك أن “المبنى لا نستخدمه حاليا ويقع قريبا من مناطق انتشار المجموعات المسلحة ونظرا لخطورة التواجد هناك اضطر الجميع إلى الانتقال إلى مبنى السفارة الرئيسي” مؤكدا أن “السفارة معنية بالحفاظ على سلامة جميع العاملين فيها”.

واستهدف إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له أمس بالقذائف والرصاص العديد من الأحياء السكنية في الأطراف الشرقية لمدينة دمشق بالتزامن مع هجوم إرهابي على نقاط عسكرية وأبنية سكنية في منطقة المعامل شمال جوبر.

وأعلن مصدر عسكري صباح اليوم استعادة السيطرة على جميع النقاط التي تسلل إليها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في المنطقة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد عملية عسكرية أسفرت عن مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين بينهم متزعمون وأجانب وتدمير مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة وعربات مفخخة وأخرى مزودة برشاشات متنوعة.

سانا

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