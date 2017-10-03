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التموين يضبط 300 تنكة زيت زيتون غير صالحة للاستهلاك البشري

مع اقتراب موسم زيت الزيتون تزداد عمليات الغش في هذه المادة الأساسية، التي ارتفعت أسعارها بشكل يفوق طاقةالتموين يضبط 300 تنكة زيت زيتون غير صالحة للاستهلاك البشري المستهلك، حيث نظمت العديد من الضبوط التموينية حول غش زيت الزيتون، ومنها ضبط 613 تنكة زيت زيتون سعة 16 كيلو غراماً بمخالفة عدم ذكر المواصفات بموجب ضبط رقمه10843، حيث تبين بعد تحليل كامل الكمية لدى مخابر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنّ أكثر من 300 تنكة صالحة للاستهلاك البشري «زيت نوع ثان» والكمية المتبقية غير صالحة.

وحول ضبط هذه الكمية الكبيرة قال المهندس عدي محمد شبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق: تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف وأحيل إلى القضاء المختص، وبيّن بأنّ كمية زيت الزيتون الصالحة للاستخدام سيتم بيعها من خلال المديرية بعد اعتذار المؤسسة السورية للتجارة عن بيعها من خلال منافذها، وسيتم إرسال الكمية غير الصالحة إلى معمل الصابون للتصرف بها حسب الأصول.

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