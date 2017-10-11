التموين يشن حملة مكثفة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالتخفيضات الأخيرة

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من لم يلتزم بالتسعيرة الجديدة للمواد التي تم تخفيضها مؤخراً،

مشيراً إلى أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات مستمرون بالقيام بجولات مكثفة على الأسواق للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال بالأسعار الجديدة للسكر والزيت والمتة والمعجنات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً.‏