التموين يشن حملة مكثفة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالتخفيضات الأخيرة
أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية الدكتور حسام نصر الله أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من لم يلتزم بالتسعيرة الجديدة للمواد التي تم تخفيضها مؤخراً،
مشيراً إلى أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات مستمرون بالقيام بجولات مكثفة على الأسواق للتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال بالأسعار الجديدة للسكر والزيت والمتة والمعجنات التي أصدرتها الوزارة مؤخراً.
نصر الله أشار إلى أن عناصر حماية المستهلك بالمحافظات تقوم بواجبها الرقابي على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وتعمل على التأكد من تقيد البائعين والتجار في الأسواق بالأسعار الجديدة التي وضعتها الوزارة بناء على دراسة دقيقة من قبل لجنة مختصة بالوزارة وبحضور الفعاليات الاقتصادية المعنية.
ونوه نصر الله إلى وجوب التأكد من هوية المراقبين التموينيين وذلك بطلب البطاقة المسلكية للمراقب وإبراز المهمة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية أو المديرية التابع لها وذلك لتجنب حالات انتحال البعض لصفة المراقبين التموينيين أو استغلال البعض لوظائفهم في المديريات التابعة للوزارة.
مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق جورج بشارة بين أن عناصر الرقابة التموينية تلقت التوجيه بمتابعة الالتزام بتخفيض الأسعار وهي تقوم بدورها في الأسواق سواء بتسجيل الضبوط في حال الامتناع عن تخفيض الأسعار وكذلك تعريف البائعين والتجار بالأسعار الجديدة في حال عدم معرفتهم وتنبيههم بضرورة الالتزام درءاً للعقوبة.
بشارة لفت إلى أن مديرية حماية المستهلك بدمشق بدأت منذ شهر حملة مكثفة لمراقبة تخفيض أسعار مادة الفروج ومدى التزام الباعة بالأسعار وعليه تم تسجيل خلال الشهر الحالي 500 ضبط تمويني بحق محال الفروج والشاورما المخالفة بالتسعيرة الجديدة للفروج الذي بات سعره واضحاً ومستقراً بنسبة تفوق 90% وما زال العمل مستمراً لردع أي مخالفة في هذا الإطار مع إمكانية إغلاق أي محل يصر على عدم الالتزام بالأسعار.
المصدر: الثورة
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