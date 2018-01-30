التموين يشن حملة على المواد تركية المنشأ والمهربة في حماة

شنَّت دوريات حماية المستهلك في حماة حملة شديدة على المحال التي تبيع مواد تركية المنشأ ومهربة، في حماة ومحردة والغاب وسلمية ومصيااف، وضبطت فيها كميات كبيرة من زيت دوار الشمس والمعكرونة والشعيرية ورب البندورة ولحم الدجاج المعلب والسمنة والدبس والصابون، ونظمت بحقها الضبوط التموينية واتخذت الإجراءات القانونية أصولاً.





كما نظمت الدوريات 10 ضبوط أخرى بحق محال مخالفة بعدم الإعلان عن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، ولإعلانها أسعاراً زائدة للحلويات العربية، ولعدم إعلانها عن أسعار المواد الغذائية.





وأكد مصدر في التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة ، أنه سبق للدوريات قبل أيام ضبط 74 كيساً من الدقيق التمويني في مخبز كفراع بريف حماة الشمالي كانت مخفية بغرفة مستقلة داخل المخبز ومعدة للتهريب، ولم يعلن مستثمر المخبز عنها بهدف التصرف بها بطريقة غيرمشروعة، وتم تنظيم الضبط التمويني أصولاً وأحيل المخالف إلى القضاء أصولاً.





مؤكداً تطبيق قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تشديد العقوبات على المخالفين الذين يتلاعبون بالدقيق التمويني وتم تغريم المخالف بمليونين و470 ألف ليرة.





وبيَّن المصدر أن دوريات حماية المستهلك شددت رقابتها على المخابز الخاصة ونظمت الضبوط بحق المخالف منها في مدينة حماة وريف المحافظة وبلغ عددها 12 مخبزاً وبمخالفات عديدة أبرزها النقص في وزن ربطات الخبز وسوء تصنيع الرغيف والبيع بالعدد لا بالوزن!.





وكانت حماية المستهلك ضبطت أصنافاً متنوعة وعديدة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية منذ العام 2016 في مستودع بسوق 8 آذار الشعبي.





وشملت المواد مربى المشمش والكاتشب وخل التفاح وماء زهر وكراميل وكريم وندميل، وقد تم إتلافها وتنظيم الضبط التمويني ومتابعة الإجراءات القانونية بحق صاحب المستودع.



