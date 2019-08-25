التموين توضح سبب ارتفاع أسعار بعض المواد: الغالي للغالي!

عزى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي الشبلي،ارتفاع أسعار بعض المواد (خضراوات، فواكه) إلى انخفاض كمياتها المطروحة في الأسواق نظراً للحالة الجوية، كالكوسا والبطيخ، والخيار الذي ارتفع بشكل كبير مؤخراً، لافتاً إلى أن الارتفاع شمل بعض المواد فقط، في حين انخفض سعر مواد أخرى كالبصل والبطاطا والبندورة.



ولوحظ ارتفاع سعر الفاصولياء، وفي هذا الخصوص، نفى الشبلي ارتفاع سعر المادة، منوهاً إلى أنه سيتم متابعة الموضوع للوقوف على حقيقة الأمر.



أما بالنسبة لتقاضي بائعي بعض المحال التجارية أسعاراً مرتفعة مقابل مواد ممتازة النوعية، أوضح أن “هذه المحال تشتري المواد بأسعار عالية ومن الطبيعي تقاضي أسعار عالية مقابل مواد ممتازة النوعية”.



وأكد أن ارتفاع سعر الدولار لا يؤثر أبداً على ارتفاع أو انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه.



إذاعة شام إف إم