التموين تصدر قرار بإلزام بائعي الغاز المنزلي إعلان السعر بشكل واضح

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً ألزمت فيه بائعي الغاز المنزلي بالمفرق إلى المستهلك، “الإعلان عن سعر أسطوانة الغاز بشكل واضح، والتقيد بالتوزيع حسب الدور، وسجل حركة مادة الغاز”.



ونص القرار، بحسب موقع الاقتصادي، على “فتح محال بيع الغاز يومياً عدا أيام العطل الرسمية، لـ7 ساعات كحد أدنى”، إضافةً “لوضع لوحة على واجهة المحل أو المستودع، مكتوب عليها اسم البائع وعنوانه التجاري”.



ومنع قرار الوزارة “بيع الأسطوانات بالجملة أو عرضها في الأماكن غير المخصصة للبيع أو حتى تعبئة العبوات الصغيرة بذات المحل، وبيع أسطوانات الغاز ناقصة الوزن”، مشددةً على منع “استخدام الغاز المنزلي للأغراض الصناعية وخاصةً في المطاعم”.



وتضمن القرار “إلزام مزاولي مهنة الإتجار بالزيوت والشحوم المعدنية بالإعلان عن أسعار موادهم، ووضع لوحة على واجهة المحل سواءً كان ضمن محطة لتوزيع المحروقات، أو محل تجاري، أو محطة غسيل وتشحيم السيارات، مكتوب عليها الاسم والعنوان التجاري”.



وضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة سابقاً “400 أسطوانة غاز في مستودع ببلدة كفربهم، غير مصرح عنها، فيما نظّمت عناصر حماية المستهلك في محافظة حمص الشهر الماضي 4 ضبوط تموينية بحق معتَمدين لتوزيع الغاز المنزلي في ريف تلكلخ”.



ومن الجدير بالذكر أن “عدد الأسطوانات المعبأة في المحافظات ازداد من 100 ألف إسطوانة يومياً ، ليتجاوز 140 ألفاً، في حين ارتفع عدد الأسطوانات المعبأة بدمشق وريفها يومياً من 25 ألف أسطوانة إلى 48 ألفاً”.