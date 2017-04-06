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التموين تبدأ بإخلاء 41 منشأة مؤجرة للقطاع الخاص

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أمس 41 قراراً لإخلاء جميع المولات والفنادق والمطاعم والمكاتب والمستودعات والصالات ومنافذ البيع المؤجرة للقطاع الخاص في مختلف المحافظات والمناطق السورية والتي تعود ملكيتها للمؤسسة السورية للتجارة.
وبيّن الوزير الغربي أن هذه القرارات استندت إلى توصية اللجنة الاقتصادية وكتاب وزير العدل، وأن عدد القرارات التي صدرت مساوٍ لعدد المنشآت المؤجرة والتابعة للوزارة مبيناً أن عملية الإخلاء سيتم تنفيذها مباشرة وأن هناك لجنة خاصة يترأسها قاضٍ مختص تشرف على التنفيذ وأن جميع القرارات المتخذة لإخلاء العقارات المؤجرة هي قانونية ومدروسة.
كما كشف الوزير  أن طريقة إدارة واستثمار هذه العقارات وطبيعة العقود الخاصة بإيجارها كانت تفوّت على خزينة الدولة مليارات الليرات حيث تشير التقديرات الأولية إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات ليرة.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن

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