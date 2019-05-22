التموين: الأسعار مناسبة والنوعية جيدة في الأسواق

اعتبرت مذكرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن جميع السلع والمواد الأساسية والاستهلاكية متوافرة بالأسواق وبنوعية ومواصفات جيدة وأسعارها مناسبة، مشيرة إلى أنه طرأ في الفترة الأخيرة ارتفاع على أسعار بعض المواد بسبب التصدير.



وأكدت المذكرة أن هناك إجراءات اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لها تتعلق بضبط الأسعار وقمع عمليات الغش والاحتكار والبضائع المهربة، موضحة أن الوزارة عملت خلال الفترة الأخيرة على تشديد الرقابة على الأسواق لجهة ضبط الأسعار والحد من ارتفاعها إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لقمع الغش والاحتكار وملاحقة البضائع مجهولة المصدر وذلك بهدف الوصول إلى أسواق آمنة من الناحية الصحية والمواصفات والجودة.



الوطن