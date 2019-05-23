التلفزيون السوري: معارك شرسة بين الجيش والإرهابيين في كفر نبودة بريف حماه

يخوض الجيش السوري معارك شرسة ضد المسلحين في ريف حماة، حسبما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء.



وقالت القناة إن سلاح الجو السوري استهدف “مواقع الإرهابيين وتحركاتهم في الهبيط ومحيط كفر نبودة ومحيط الحويز والحماميات بريف حماة”، إضافة إلى استهداف الطيران الحربي لـ “تحركات الإرهابيين في قريتي العامقية والحواش بريف حماة الغربي”.



كما نقلت القناة عن مصدر ميداني قوله إن المسلحين فجروا عربة مفخخة على جبهة كفر نبودة بصاروخ موجه.



هذا وقدمت تركيا دعماً عسكرياً كبيراً للجماعات المسلحة في هذه المعركة من خلال استقدام تعزيزات من ما يسمى “الجيش الوطني” الذي أسسته شمال حلب وإشراكه إلى جانب هيئة تحرير الشام في فتح الجبهة ضد الجيش السوري شمال غرب حماة.



وكشفت مصادر ميدانية أن نقطة المراقبة التركية كانت نقطة انطلاق عربات التذخير للجماعات المسلحة نحو نقاط المواجهة مع الجيش السوري، بالإضافة إلى وجود مرابط المدفعية وراجمات الصواريخ التي ساهمت بالتمهيد لمجموعات المشاة.



وما زالت جبهة كفرنبودة تشهد توتراً وتصعيداً من قبل الجماعات المسلحة ،مع استمرار الجيش السوري باستقدام التعزيزات لإفشال محاولات المسلحين في السيطرة على المناطق التي حررها مؤخراً،بالتزامن مع إعلان الجماعات المسلحة بعد ظهر اليوم الأربعاء انطلاق مرحلة جديدة من عملياتها ضد الجيش السوري في سهل الغاب شمال غرب حماة.



وكالات