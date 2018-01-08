التلفزيون الألماني: تركيا أكبر مركز لتدريب إرهابيي (داعش)

على الرغم من إنكار حكومة العدالة والتنمية لوجود معسكرات ومواقع لتدريب (داعش) إلا أن التليفزيون الرسمي الألماني (إيه.آر.دي) كشف في تقرير جديد له عن وجود معسكر لجماعة (داعش) الإرهابية في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا لتدريب الإرهابيين ونقلهم لاحقاً إلى سوريا والعراق للقتال.





وكشفت القناة الالمانية الاولى مؤخراً أنّ (داعش) يمتلك مكتباً غير رسمي في مدينة إسطنبول بشمال غربي تركيا وتنظّم أنقرة من خلاله عمليات دعم وإمداد (داعش) في سوريا والعراق بالإرهابيين الأجانب.





وذكر “علي رضا شيشمك” وهو نائب بالحزب الديمقراطي الإجتماعي الألماني عن مدينة هامبورج وتركي الأصل أنّه تمّ نقل العديد من إرهابيي (داعش) الجرحی من سوريا إلى المستشفيات التركية لتلقي العلاج فضلاً عن قيام تركيا بتوفير الدعم اللوجيستي لهذه المجموعات الإرهابية المسلحة.





وحدّدت مصادر معلوماتية للقناة الألمانية ثلاثة مواقع تحتوي على معسكرات التدريب والتجنيد للإرهابيين في تركيا، الموقع الأول يوجد فى مدينة “كرمان والثانى في مدينة “أوزمانيا” الإستراتيجية بالقرب من القاعدة العسكرية التركية ـ الأمريكية المشتركة بينما يقع الثالث في مدينة “سان لي أورفا” في جنوب غرب تركيا.



