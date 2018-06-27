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التلغراف تنشر قائمة أفضل 10 روايات بتاريخ البشرية.. تعرفوا اليها

احتلت رواية مدل مارش، للكاتبة الإنجليزية، ماري آن إيفانس، الأكثر شهرة باسمها القلمي جورج إليوت، المركز الأول لقائمة أفضل الروايات في تاريخ البشرية، وفقا لتصنيف صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية.

ووضع خبراء الصحيفة في المركز الثاني رواية “موبي ديك” للكاتب الأميركي هيرمان ملفيل، فيما جاءت رواية “آنا كارينينا” للكاتب الروسي المخضرم ليو تولستوي في المركز الثالث، وجاءت في المركز الرابع رواية “صورة سيدة” لهنري جيمس، وفي الخامس رواية “قلب الظلام” لجوزيف كونراد.

وضمت قائمة العشر الأوائل، أيضا “البحث عن الزمن المفقود” ل‍مارسيل بروست وراوية “جين اير” لشارلوت برونتي، و”العار” لجون ماكسويل كوتزي و”السيدة ديلواي” ل‍فرجينيا وولف و”دون كيشوت” لميغيل دي سرفانتس.

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