التقنين وفق الكمية المخصصة الحالية.. ساعة وصل مقابل أربع قطع

تواصل برنامج «بالخدمة» مع مدير كهرباء حماة، محمد الرعيدي، للرد على شكاوى متعلقة بزيادة ساعات التقنين في المحافظة.



وأوضح الرعيدي أن برامج التقنين توضع حسب الكمية المخصصة من الموارد لكل محافظة، بحيث تتناسب مع التوليد العام في سورية، مشيراً إلى أنه طرأ تدني على كمية التوليد في حماة في الفترة الماضية إذ بلغت 220 ميغا، وهذه الكمية تعطي حسب حمولات المحافظة 1 ونص وصل، و4 ونص قطع.



وقال الرعيدي إن تدني كمية التوليد في المحافظة تزامن مع انخفاض درجات الحرارة والاعتماد الكلي على الكهرباء للتدفئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ساعات التقنين، مبيناً أنه سيتم خفضها خلال الفترة المقبلة إلى مستوى مقبول.



شام إف إم