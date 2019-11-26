التقنين الكهربائي في حلب يرتفع إلى 12 ساعة في اليوم

ازدادت ساعات التقنين للتيار الكهربائي في مدينة حلب لتصبح “3 ساعات تغذية مقابل 3 ساعات انقطاع” في كافة أحياء المدينة، ابتداءً من أمس الاثنين.

وبين مصدر في الشركة العامة لكهرباء حلب أنه “تم اعتماد زيادة ساعات التقنين لتصبح 3 بـ 3، وذلك نتيجة الحمولات الزائدة بشكل كبير التي تحصل على الشبكة الكهربائية”.



وأضاف المصدر أن “تلك الحمولات والطلب المرتفع على الطاقة الذي حصل خلال الأيام الماضية في المدينة، سببه استخدام وسائل التدفئة الكهرباية من قبل المواطنين بكثرة”.



وكان التقنين الكهربائي الشتوي في مدينة حلب بدأ مع بداية الأسبوع الحالي، عبر 4 ساعات تغذية مقابل ساعتي انقطاع، إلا أن التغذية فعلياً كانت متفاوتة من حيث ساعات القطع التي تراوحت بين ساعتين إلى ثلاث، في حين أن معظم ساعات التغذية لم تصل لـ 4 ساعات.



يذكر أن عام 2019 يعد أفضل عام تعيشه مدينة حلب بالنسبة للوضع الكهربائي الجيد فيها، والذي وصل إلى حد إلغاء التقنين بشكل شبه كامل خلال الأشهر الماضية، إضافة لوصول الكهرباء إلى العديد من الأحياء المحررة للمرة الأولى منذ تحريرها.



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