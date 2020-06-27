التقرير النهائي للجنة التحقيق بانهيار مبنى الغراف في اللاذقية

أصدرت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بقرار من محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم السوم تقريرها "الصور المرفقة" حول اسباب الانهيار في البناء المخالف بحي الغراف بالرمل الجنوبي.



اللجنة برئاسة نائب المحافظ فراس السوسي وعضوية عضو المكتب التنفيذي المختص وممثلين عن جامعة تشرين ونقابة المهندسين ونائب رئيس مجلس مدينة اللاذقية والشؤون الفنية والسلامة العامة بالمجلس.



وستبدأ مباشرة إحدى شركات القطاع العام الانشائي بازالة البناء كاملا ضمانا للسلامة العامة للجوار بعد أن أصبحت الكتلة الإنشائية للمبنى خارج الخدمة.



للتذكير فقد أدى انهيار جزء من مبنى مخالف تتم إشادته في حي الغراف بالرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية، إلى وفاة 5 أشخاص بينهم 3 عمال في مجلس مدينة اللاذقية وإصابة شخص تم إسعافه إلى المشفى الوطني في اللاذقية.