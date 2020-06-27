قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق

التقرير النهائي للجنة التحقيق بانهيار مبنى الغراف في اللاذقية

التقرير النهائي للجنة التحقيق بانهيار مبنى الغراف في اللاذقية

أصدرت  اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بقرار من محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم السوم تقريرها "الصور المرفقة" حول اسباب الانهيار في البناء المخالف بحي الغراف بالرمل الجنوبي.

اللجنة برئاسة نائب المحافظ فراس السوسي وعضوية عضو المكتب التنفيذي المختص وممثلين عن جامعة تشرين ونقابة المهندسين ونائب رئيس مجلس مدينة اللاذقية والشؤون الفنية والسلامة العامة بالمجلس.

وستبدأ مباشرة إحدى شركات القطاع العام الانشائي بازالة البناء كاملا ضمانا للسلامة العامة للجوار بعد أن أصبحت الكتلة الإنشائية للمبنى خارج الخدمة.

للتذكير فقد أدى انهيار جزء من مبنى مخالف تتم إشادته في حي الغراف بالرمل الجنوبي في محافظة اللاذقية، إلى وفاة 5 أشخاص بينهم 3 عمال في مجلس مدينة اللاذقية وإصابة شخص تم إسعافه إلى المشفى الوطني في اللاذقية.