التفاصيل الكاملة لحادثة وفاة طالب في السكن الجامعي في دمشق

علمنا عن وفاة أحد طلاب الطب البشري قسم الدراسات العليا في جامعة دمشق، في غرفته في المدينة الجامعية – تجمع الدراسات العليا بالمزة.

وبعد متابعة للحادثة، تبيّن أن الطالب قد توفى نتيجة أزمة قلبية مفاجأة أدت إلى وفاته ، والتي كشفها أحد زملائه القاطنين معه بالغرفة(م ، و)، والذي فور مشاهدته للحادثة بعد الوفاة، قام (م ، و) بإبلاغ إدارة السكن فوراً لتتم متابعه الموضوع من قبل إدارة المدينة الجامعية وأمانة فرع جامعة دمشق للحزب – مكتب الشباب.