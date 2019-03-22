التعليمات و الشروط المطلوبة لاستيراد المازوت والفيول من قبل الصناعيين.

1- في حال الاستيراد بحرا وبرا يجب أن يتم الحصول على إجازة الاستيراد من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية وفق الأنظمة المعمول بها وأن تكون المادة المستوردة مطابقة للمواصفات القياسية السورية



٢. جميع الرسوم والضرائب والنفقات الأخرى المترتبة على إدخال مادتي الفيول والمازوت من قبل الصناعيين إلى سورية تقع على عاتق المورد ويتوجب تسديدها في المنفذ الحدودي قبل الإفراج عن البضاعة



٣. بالنسبة للاستيراد برا بالصهاريج من دول الجوار .. تم تكليف مديرية الجمارك التأكيد على عدة شروط منها حصول الصهاريج السورية على وثيقة من شركة محروقات تسمح لها بالنقل من دول الجوار إلى سورية وإبراز هذه الموافقة إلى الأمانة الجمركية للسماح بخروجها فارغة للتحميل وأن تقوم الأمانة الجمركية بأخذ عينة من المادة المستوردة وإرسالها للتحليل لدى مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتلتزم المخابر بإصدار نتائج التحليل بنفس تاريخ استلام العينة.



4- بالنسبة للاستيراد بحرا .. يجب أن يتم عن طريق المرفأ البحري بالناقلات البحرية إلى خزانات مصب بانياس النفطي لتقوم شركات مصفاة بانياس ومحروقات والسورية لنقل النفط بقبول الناقلة وإجراء تحليل العينات وتفريغ الناقلة وتخزين وتحميل الصهاريج وتنظيم إذن شحن للصهاريج من قبل شركة محروقات وتسليم المادة للمستورد من أرض مستودعات شركة محروقات في بانياس بعد تسديد كل النفقات المترتبة على الاستقبال والربط والتحليل والتفريغ والتخزين وإعادة التعبئة وتحديد الكميات الموردة وفق التعليمات الناظمة المعمول بها وبوجود شركة مراقبة عالمية ولجان فنية من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية ومندوب من الجهة المستوردة وتقع أجور شركات المراقبة على عاتق المورد.