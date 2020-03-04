التعليمات التنفيذية لزيادة الـ 20 ألف ليرة على معاشات أسر الشهداء والمحالين على المعاش الصحي

أصدرت وزارة المالية أمس التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2020 القاضي بمنح أسر الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي من العسكريين وقوى الأمن الداخلي زيادة شهرية على المعاش بمبلغ (20) ألف ليرة سورية.



وبموجب المادة الأولى من التعليمات، يضاف مبلغ (20000) ألف ليرة سورية لمعاشات ذوي الشهداء والمفقودين من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012، يوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.



ونصت المادة الثانية على أن يضاف مبلغ (20000) ألف ليرة سورية لأصحاب المعاش الصحي من العسكريين المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2003 وتعديلاته ومن قوى الأمن الداخلي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2012 وذلك لمن كانت نسبة العجز لديه تبلغ (40 بالمئة) فما فوق وناجمة عن الخدمة بسبب العمليات الحربية أو المشابهة لها أو نتيجة استهدافهم من قبل عصابة إرهابية أو عناصر معادية.



وبموجب المادة الثالثة، يستفيد من هذه الزيادة ذوي الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي وفق النسبة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم إذا كانت حالات الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة واقعة بتاريخ 15/3/2011 وما بعد.



وبحسب المادة الرابعة، تحسب الإعانة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 2019 قبل إضافة الزيادة المذكورة في المادة الثانية من المرسوم رقم /5/ لعام 2020.



وبينت المادة الخامسة أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة ومن وفورات موازنة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.



وبالنسبة لذوي الشهداء والمفقودين والمحالين على المعاش الصحي الذين يتقاضون معاشاتهم بطريق (حساب جاري- صراف آلي) يتم تحويل الزيادة مع معاش شهر نيسان لعام 2020.



أما بالنسبة لمن يتقاضون معاشاتهم بطريق دفتر قسائم معاشات فسيتم طباعة قسائم زيادة تشتمل على قسيمة عن شهر نيسان لعام 2020، و4 قسائم كل قسيمة عن شهرين، تتضمن قسيمة عن شهري أيار وحزيران مستحقة الصرف في أيار، وقسيمة عن شهري تموز وآب مستحقة الصرف في آب، وقسيمة عن شهري أيلول وتشرين الأول مستحقة الصرف في تشرين الأول، وقسيمة عن شهري تشرين الثاني وتشرين الأول مستحقة الصرف في كانون الأول.



ونصت المادة السادسة على أن يعتبر المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2020 نافذاً بدءاً من الأول من نيسان لعام 2020.



وكان وزير المالية مأمون حمدان قد صرّح بــأن الوفر المتحقق من انخفاض دعم البنزين بعـد رفع سعر اللتر 25 ليرة هو أحــد الخيارات الرئيســة للتمويل.



ولفت حمدان إلى أن الزيادة سوف تصرف للمستحقين وفقاً للأنظمة والأنصبة المعمول فيها لدى المالية، وسيتم تحويل الزيادة إلى مستحقيها عبر الحسابات الجارية لمن لديهم حسابات، وعبر دفاتر خاصة يتم العمل على طباعتها لمن ليس لديهم حسابات مصرفية.



الوطن