التعليم المفتوح في جامعة دمشق يعلن بدء استقبال طلبات إعاة الارتباط للطلبة المنقطعين

أعلن التعليم المفتوح في جامعة دمشق عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” عن استقبال طلبات التسوية وإعادة الارتباط للطلاب المنقطعين إعتباراً من يوم الأربعاء 2019/12/18 ولغاية يوم الثلاثاء 2019/12/31 من الساعة ال9.00 صباحاً حتى الساعة ال1.30 بعد الظهر .



وبين أن “الطلبات تقدم في قسم شؤون الطلاب لكل برنامج، علماً بأنه أنهي العمل بأحكام الانقطاع وتعتبر هذه الفترة هي آخر مهلة لإعادة الارتباط وتسوية أوضاع الطلاب المنقطعين .”



وأوضح التعليم المفتوح أن “قرار التسوية يشمل جميع الطلاب المنقطعين عن التسجيل في التعليم المفتوح منذ 15/3/2011 حتى العام الفصل الثاني من العام الدراسي 2018/2017.”



وشرح أن “العام الدراسي 2019/2018 يعتبر من سنوات الإبقاء ولا تعتبر من الانقطاع بالنسبة للطلاب المنقطعين الذي يرغبون بتسوية أوضاعهم”.



ونوه أنه “بإمكان الطلاب الذين سجلوا في الفصل الأول من العام الدراسي 2019/2018 ولم يسجلوا في الفصل الثاني من نفس العام يمكنهم التسجيل دون التقدم بطلب إعادة ارتباط”.



ويلزم لإعادة الإرتباط “طلب إعادة ارتباط، صورة عن (الهوية الشخصية – البطاقة الجامعية – آخر إيصال دفع بالمصرف العقاري – آخر استمارة تسجيل )”.



الجدير بالذكر أنه ينهى العمل بأحكام الانقطاع وتعتبر هذه الفترة هي آخر مهلة لتسوية أوضاع الطلاب المنقطعين