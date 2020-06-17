التعليم العالي يمنح فرص إضافية للمستنفدين في المعاهد التقانية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام ابراهيم خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التقاني اليوم على وضع آلية واضحة لمعالجة موضوع الطلاب المستنفدين في المعاهد التقانية أسوة بطلاب الجامعات الذين استفادوا من المرسوم رقم 125 لعام 2020



وناقش المجلس أوضاع المعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني, و تم الموافقة على اعتماد تعديل مدد الإبقاء في المعاهد بهدف منح فرص إضافية للطلاب المستنفدين, إضافة إلى ذلك ناقش المجلس مواضيع أخرى منها معاملة الطلاب أعضاء نقابة العمال وأبنائهم العاملين في الوزارة والمعاهد المسجلين في المعاهد في التعليم الموازي معاملة أعضاء نقابة المعلمين وأبنائهم لجهة رسم الخدمات الجامعية .



وأكد ابراهيم ضرورة دعم التعليم التقاني ليأخذ دوره الفعال في عملية إعادة الأعمار.



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