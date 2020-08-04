التعليم العالي: لا تأجيل للامتحانات الجامعية والحماية من كورونا مسؤولية شخصية

بينت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي د. سحر الفاهوم أن المسؤولية هي شخصية وذاتية وعلى الفرد أن يحمي نفسه ولا تستطيع الدولة القيام بأكثر مما قامت به ومنحنى الإصابات في تصاعد.



وأكدت أن تأجيل الامتحانات لن يغير من الأمر شيئا بل سيؤخر المشكلة التي ستتعاظم مع الوقت وسيأتي العام القادم ولا نعرف ماذا نفعل حينها وبالتالي فإن تأجيل الامتحانات لن يحل المشكلة.



والكليات اتخذت تدابير جيدة منها إلزامية وضع الكمامة.



كما اتخذ الوزير قرارا بأن المصاب بالكورونا لا يمكن أن يعفى من الفحص ولكن يعطى فرصة لإيقاف تسجيله وسيؤخذ موضوع تأجيل خدمة العلم في هذه الحالة بعين الاعتبار.



واتخذت عدة إجراءات منها إيقاف المعسكرات الانتاجية مثلا ونحاول قدر الامكان أن نخفف من الاحتكاك



وأشار الى أن تأجيل الامتحانات يأتي بقرار من الفريق الحكومي وباستطاعة وزارة الصحة تقديم أرقام عن الوضع الصحي وقد يتم الأخذ بها من قبل الفريق الحكومي.



شام أف أم