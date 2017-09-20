التعليم العالي : لا إلغاء للامتحان الوطني الموحد
وجه وزير التعليم العالي عاطف نداف بالبدء بإعداد بنك أسئلة لكل اختصاص من الاختصاصات في الامتحان الوطني للحصول عليه باعتبار الأسئلة ستكون حصراً من هذا البنك، واضعاً بذلك حداً لجدل إلغائه الذي رافق الامتحانات الوطنية طوال الفترة الماضية.
وقال عضو لجنة الإرشاد والتوجيه في مجلس الشعب سمير الخطيب : بهذا الإجراء تم التخلص من الملاحظات التي سببت الكثير من العقبات لتجاوز هذا الامتحان والنجاح فيه.
من جهتها كشفت مديرة مركز القياس والتقويم ميسون دشاش أنه تم تطبيق جميع التوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل الأخيرة حول الامتحان الوطني، مشيرة إلى البدء بدراسة تطبيق امتحان وطني محوسب العام القادم وآخر تجريبي.
و أضافت دشاش: إنه يمكن الدخول إلى الامتحان الوطني بشكل “شرطي” كما أنه يمكن التقدم إلى الامتحان من خارج البلاد، إضافة إلى إجراء دورات تدريبية مستمرة، مؤكدة أنه تم البدء بوضع أسئلة لك
الوطن
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